Ramírez morreu em um acidente que envolveu duas motos na tarde de domingo no Paraguai

Eliverto Ramírez, de 52 anos, morreu depois de se envolver em um acidente, que envolveu duas motos, na tarde de domingo em Limpio no Paraguai. Com ele estava sua esposa e seu filho de três meses que ficaram feridos.

De acordo com o Capitan Bado, Elivelton estava com sua esposa, Patricia Alejandra Olmedo, 37 anos, e seu bebê em um moto quando eles se chocaram em outra motocicleta, que vinha no sentido contrário.

Na outra moto estavam Félix Darío Barreto, de 23 anos, e Ismael Torres Caballero, 26, assim como a mulher e a criança ele ficaram feridos.

Todos os feridos foram transferidos para o hospital local onde a morte de Ramírez foi confirmada. A situação do bebê é delicada.