Vídeo: Imagens fortes - homens do PCC matam e queimam dupla do CV

Imagens de um duplo homicídio, onde supostamente homens o PCC (Primeiro Comando da Capital), executam integrantes do CV (Comando Vermelho) estão correndo pelas redes sociais. O crime teria contecdio na última quinta-feira (20) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com Ponta Porã – a 335 km de Campo Grande.

No vídeo dois homens estão sentados sob a mira de metralhadoras, um dos executores diz que o PCC não manda naquele local, talvez se referindo a região de fronteira. Os bandidos, a todo momento, falavam em português, mas também havia outro que falava em Guarani.

Depois da execução, ainda baseado nas imagens dos criminosos, os homens foram queimados dentro de pneus, forma que começou a ser usada nos morros do Rio de Janeiro para eliminar cadáveres, e que é chamada de 'micro-ondas'.

Confira o vídeo: