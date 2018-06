Imagens fortes: Jovem é encontrada morta e sem cabeça

Lailla Cristiane Arruda, 19 anos, foi encontrada morta e sem cabeça na última sexta-feira (1°). O crime aconteceu no município de Sonora. Rodrigo França, 21 anos, Alexandro Silva dos Santos, 24 anos e outros dois adolescentes de 17 e 15 anos confessaram o assassinato e revelaram que o motivo teria sido a troca de informações entre facções criminosas rivais de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

De acordo com Dourados News, a jovem era natural de Rondonópolis (MT), e teria relação com facções criminosas de MS. A vítima já vinha sendo ameaçada há algum tempo.

Segundo o site de notícias, quatro homens foram presos e confessaram o envolvimento com o crime. Eles relataram aos policiais que na quinta-feira (31), teriam se encontrado com a jovem, que não sabia que seria morta.

Conforme o Dourados News, Lailla entrou em um VW Gol e foi levada até um canavial próximo ao rio Confusão, na zona rural da cidade, onde foi arrancada para fora do veículo. Os criminosos obrigaram a vítima a ficar de joelhos e um deles, adolescente de 17 anos, golpeou o pescoço da jovem com um facão.

Devido à brutalidade do golpe, a cabeça da vítima foi arrancada do corpo. Ainda segundo o site de notícias, a polícia chegou até os suspeitos na noite de ontem, após testemunhas denunciarem que a jovem teria sido vista pela última vez com os quatro envolvidos.

Os acusados disseram que a vítima fazia “leva e traz” de informações entre facções criminosas rivais que atuam em MS e MT.

