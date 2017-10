Imagens fortes: jovem morre após ter cabeça esmagada por roda de ônibus

Um jovem de 20 anos morreu na noite desta quarta-feira (4) ao ter a cabeça esmagada pela roda de um ônibus na avenida Yokohama, no bairro Vila Almeida, em Campo Grande.

Wender Felipe da Silva Oliveira estava dentro do ônibus, como passageiro, e desembarcou em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Quando o ônibus estava saindo, o jovem se jogou embaixo do veículo, sem que ninguém percebesse.

O motorista só percebeu com o impacto do acidente. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas Wender morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, houve dificuldade no socorro à vítima pois o jovem dizia que queria morrer.

O jovem, conhecido na região, já havia se jogado embaixo de um ônibus outra vez. O tio de Wender informou que ele tinha transtornos psicológicos e tomava remédios usados para o tratamento como esquizofrenia.

Equipes da Pólícia Civil e do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) estiveram no local e realizaram procedimentos necessários.