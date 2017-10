Imagens fortes: Jovens morrem em acidente na MS-430 a 30km de Rio Negro

Duas jovens, ainda não identificadas, morreram em um acidente grave, na manhã deste domingo (15), na MS-430, a 30 quilômetros de Rio Negro.

As vítimas estavam em um Fiat Uno, placas de Ponta Porã e seguiam no sentido São Gabriel do Oeste – Rio Negro quando a condutora perdeu o controle da direção numa curva, fazendo com que o carro pulasse o guard-rail, parasse de cabeça para baixo e depois pegado fogo.

Segundo informações do site Coxim Agora uma das vítimas, possivelmente a condutora, morreu carbonizada ao lado do carro, já a outra jovem foi arremessada momentos antes e caiu na vegetação as margens da rodovia. Esta sofreu fraturas múltiplas pelo corpo e pode ter morrido após ter quebrado o pescoço.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Rio Negro esteve preservando o local até a chegada dos Peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Campo Grande.