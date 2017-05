IMAGENS FORTES: morre maior assaltante de bancos do Brasil

Carlos Jardiel de Barros Dantas morreu em confronto com a polícia

Carlos Jardiel de Barros Dantas, de 40 anos, considerado o maior assaltante de bancos do Brasil, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM) em Aragarças, no noroeste de Goiás, nesta quinta-feira (4). Ele é suspeito de liderar um assalto a banco que resultou na morte de dois policiais militares, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia.

De acordo com informações, policiais militares estavam em um carro sem identificação e faziam o acompanhamento de Carlos Jardiel. Ele teria percebido a presença dos policiais e tentou fugir atirando nos PMs.

Ainda conforme informações, Jardiel estava usando uma identidade falsa na cidade com o nome de Carlos Souza Ferreira, já que tem diversas passagens por roubos a banco, sendo uma delas pela Polícia Federal, em São Paulo.

Jardiel era considerado o maior assaltante de bancos, casas de valores e carros fortes do país.