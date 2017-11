Imagens Fortes: Motociclista é atropelado e morre na fronteira

O autor do atropelamento fugiu do local sem restar socorro a vítima

No inicio da noite de segunda-feira (13), por volta das 19:35hs, um motociclista perdeu a vida em acidente na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero a metros da fronteira com Ponta Porã.

O homem foi identificado como, Hermínio Nuñes Escobar (54), ele transitava em uma moto estrangeira da marca Kenton, placa do Paraguai, na rua 5ta próximo ao bairro Santo Antônio em Pedro Juan Caballero, quando um veículo, ainda não identificado, mas de acordo com informações do Site Porã News possivelmente da marca Mitsubishi, também com placas do Paraguai, que transitava pela rua primeiro de maio e ao entrar na pista teria atropelado o motociclista.

Hermínio morreu antes de receber atendimento médico, após atropelar a vitima o condutor com o veiculo fugiu do local do acidente.

Agentes da Policia Técnica após confirmar a morte da vítima com o apoio da promotora de justiça Katia Uemura e do médico legista realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente encaminhou o corpo ao IML da cidade a espera dos familiares.

O caso será investigado pelos agentes da Policia Técnica que realizaram buscas por câmeras de segurança das proximidades que poderá identificar o autor que fugiu do local do acidente.