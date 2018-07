Imagem forte: Peladões são detidos por desacato

Três pessoas foram presas por desacato e por estarem sem roupas na tarde deste sábado (14), em Campinas-SP.

Os membros de uma seita que faz uso do "Santo Daime", foram detidos pois estavam sem roupa em um área de mata.

Segundo a Polícia Militar, um homem e duas mulheres, foram denunciados por estarem sem roupa próximos ao bairro Alphaville.

Os policiais foram até o local e ao abordarem os autores, foram desacatados. Diante do fato o trio foi conduzido até a delegacia.

A ocorrência foi levrada no 1º Distrito Policial (DP), e lá o trio permaneceu sem as roupas até o final do registro do boletim de ocorrência.

O Santo Daime

O Santo Daime é uma doutrina espiritual fundada na década de 1920, em Basileia (AC), pelo seringueiro Raimundo Irineu Serra. "Mestre Irineu", como era chamado pelos seus adeptos, teve seu primeiro contato com a ayahuasca (principal componente do chá do Santo Daime) na Amazônia boliviana. A bebida lhe trouxe a visão de uma mulher que se apresentou como “a Rainha Universal”