Imagens fortes: Polícia ouve oito testemunhas sobre assassinato em tabacaria

A polícia ouviu nos últimos dias oito testemunhas do assassinato de Ronilton Ferreira Cosme, de 27 anos, que foi morto com um tiro no olho no último dia 21 em uma tabacaria da Capital, localizada na rua Alagoas esquina com Avenida Mato Grosso. O suspeito de ter atirado fugiu e ainda não foi encontrado.

A delegada Daniela Cades disse ao portal JD1 Notícias que, segundo informações das testemunhas, Ronilton e mais outro amigo que ainda não teve a identidade revelada, viram duas mulheres e começaram a paquera-las, quando dois rapazes, que estavam acompanhando as meninas, chegaram e então começou a confusão.

A Polícia está analisando imagens de estabelecimentos das proximidades na tentativa de identificar o autor do homicídio.