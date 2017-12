Imagens fortes: Prefeito de Colniza (MT) é executado a tiros

Depois de ser perseguido, o prefeito de Colniza (MT), Esvandir Antônio Mendes (PSB), é executado a tiros enquanto dirigia sua caminhonete Toyota SW4. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (15).

Conforme o site Repórter MT, a Polícia Militar aponta que o Mendes estava na Avenida 7 de Setembro junto com sua esposa e um secretário quando um motorista de um carro, que não foi identificado, aproximou da Toyota SW4 do prefeito e atirou.

Esvandir morreu no local antes da chegada do socorro, ainda conforme a polícia o secretário que estava com Antônio e não teve o nome divulgado, ficou ferido e está internado em um hospital da cidade.

Conforme nota da Secretaria de Segurança do Estado, os polciais civis e militares estão empenhados em achar o responsável pelo crime. "Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, vão se deslocar ao município para ajudar na investigação. O governador Pedro Taques, o secretário Segurança Pública, Gustavo Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Marcos Cunha e o delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Fernando Vasco, também vão ao município acompanhar as buscas e as investigações".

Esvandir venceu as eleições no ano passado com mais de 5 mil votos, o segundo colocado ficou, Miltinho, atingiu 4 mil.