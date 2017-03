Imagens fortes - Quarta sangrenta na fronteira

Dois assassinatos nesta quarta-feira (22) chocaram a população da fronteira com o Paraguai. Pela manhã Américo Ramirez Chavez, de 37 anos, foi morto e esquartejado em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Por volta das 16 horas Pedro Alcides Ortiz, também de 37 anos, foi morto em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

No primeiro caso, de acordo com informações, a vítima seria um advogado e teria sido seqüestrado. Dois homens fortemente armados teriam invadido sua residência ontem à noite e retirado o advogado à força.

A vítima foi encontrada por populares com o corpo esquartejado próximo a pista de pouso do aeroporto de Ponta Porã. Os braços, pernas e cabeça do advogado foram encontrados dentro de sacos plásticos, deixados próximo ao local. A informação é que Américo teria participado do assassinato de Ronny Chimenez Pavão, irmão do narcotraficante Jarvis Chimenez Pavão.

Já Pedro Alcides Ortiz foi executado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero com aproximadamente 97 tiros de fuzil e pistola 9 mm. Informações preliminares apontam que ele seria irmão de um policial da cidade.

Segundo informações Pedro conduzia um veículo Kia Sorento, marrom, com placas do Paraguai quando foi abordado por pistoleiros em uma Toyota Hillux que dispararam várias vezes contra o veículo. A vítima morreu no local.

A polícia não descarta a hipótese de ligação entre as duas mortes e a execução de Ronny Pavão.