Imagens fortes: suposto pistoleiro é morto na fronteira

Alejandro Manoel Rodriguez, de 26 anos, foi assassinado no início da tarde desta sexta-feira (16) em Pedro Juan Caballero na fronteira com o Brasil próximo a Ponta Porã – a 317 km da Capital.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava em sua moto kenton 110cc bitz preta com placas do Paraguai, quando foi abordado por um homem armado com um fuzil AK-47. O criminoso disparou vários tiros contra Manoel que morreu no local.

Conforme a polícia paraguaia, Alejandro era procurado por vários crimes de pistolagem na fronteira. Ainda não se sabe o motivo do crime.