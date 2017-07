Imagens fortes: três são executados agora pouco em Pedro Juan

Três pessoas foram executadas na manhã desse sábado (29) em Pedro Juan Caballerro no Paraguai, fronteira com Brasil pela cidade de Ponta Porã – a 317 km de Campo Grande. O crime aconteceu na BR-463 em frente a um posto de combustível.

Dois homens e uma mulher estavam em um Fiat/Pálio Branco com placas de Ponta Porã quando foram atacados por criminosos. Segundo testemunhas havia uma quarta pessoa no veículo, mas conseguiu escapar dos assassinos.

Conforme o site MS em foco, policiais do Paraguai e do Brasil, estão no local para ajudar na liberação dos corpos e também ajudar no início das investigações. A identidade das vítimas ainda não foi revelada.