Imagens fortes: vídeo - emboscada em Assunção, criança e idoso morrem

Uma criança e um idoso morreram na tarde desta quarta-feira (25) em emboscada promovida por pistoleiros em um bairro de Assunção no Paraguai. As vítimas estavam em uma Toyota/Fortuner quando foram cercados pelos atiradores. Uma terceira pessoa foi encaminhada ao hospital com ferimentos pelo corpo.

De acordo com o site paraguaio, Color ABC, o veículo recebeu vários tiros que atingiram os ocupantes da Toyota. Um homem de idade e um menino de três anos foram atingidos e morreram no local.

Os agentes da polícia nacional do Paraguai estão na área para reunir provas. Um homem, entretanto, foi preso por ser um dos supostos assassinos envolvido no ataque. A polícia fala de um crime encomendado.

O idoso, atingido na cabeça foi levado ao Hospital de Trauma após o ataque, morreu poucos minutos depois de chegar ao centro médico. Ele foi a segunda vítima fatal do ataque, a primeira foi uma criança. Outro jovem, identificado como Fidelino Lezcano, de 25 anos, ferido no braço, tórax e panturrilha está fora de perigo.

Vídeo:

Criança e idoso morrem durante emboscada no Paraguai from Jd1 Notícias on Vimeo.