Imagens fortes: Vídeo mostra jovem sendo executado

As imagens de um vídeo que circula na internet e mostra a execução de Richard Alexandre Lianho, de 26 anos, chocaram a população de Campo Grande pela crueldade. Os criminosos dispararam pelo menos quatro tiros, cortaram os braços e desovaram o corpo do jovem na Cachoeira do Ceuzinho, a 800 metros da rodovia MS-080, na saída para Rochedo, em Campo Grande.As imagens do braço sendo decepado foram cortadas por serem extremamente cruéis. A execução porém é exibida sem qualquer corte.

Segundo informações do delegado Bruno Urban da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaji) o crime foi descoberto durante a investigação de um roubo em Três Lagoas que aconteceu no dia 20 de janeiro e posse de drogas. “Os autores foram presos nesta quarta-feira (15) e confessaram o assassinato”.

Richard foi morto na terça-feira (14) e segundo confissão dos autores, ele foi morto, pois estava se envolvendo com a esposa de um presidiário. “Eles informaram que esse foi o motivo, agora vamos investigar essas informações. Ainda não sabemos quem é o preso que eles citaram”.

Os suspeitos, que têm 24, 18 e 17 anos, e vão responder por sequestro, porte de arma, homicídio, ocultação de cadáver. O delegado explica que o autor de 18 anos completou a maior idade ontem, então responderá como menor. “Todos estão presos, os autores que eram menores de idade no dia do crime já estão na Unei”. O autor de 24 anos vai responder também por corrupção de menor.

Execução

Com as mãos amarradas e ajoelhado no meio da mata da cachoeira, o vídeo começa com o Richard dando um “recado” para os integrantes da facção Comando Vermelho (CV): “to falando pra todo mundo, todo o CV que tá aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na penitenciária aí, na rua, pra sair tudo jogado, tá ligado? O que tá acontecendo comigo vai acontecer com vocês também, mano”. (sic)

Em seguida o vídeo mostra o braço de um dos criminosos com um revólver na mão perguntando “pode dar o primeiro?”, enquanto a vítima abaixa a cabeça. São disparados pelo menos quatro tiros, o corpo do jovem cai e ainda é chutado pelos criminosos que comemora a morte dizendo, “CV filho da p...”.

Um dos criminosos ainda sugere que esquartejar o jovem, “ei vamo arrancar o braço!”. Com uma faca os autores começam a cortar o braço de Richard e sem que os membros sejam arrancados completamente os criminosos puxam a vítima pelos pés e desovam o corpo. Antes do vídeo terminar os autores reforçam o recado, “isso que aconteceu com o CV, na nossa quebrada, aqui é Mato Grosso do Sul”.