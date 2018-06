Imagens fortes: vídeo mostra jovem sendo socorrido logo após ataque de tubarão

Imagens gravadas por banhistas mostram o momento em que José Ernesto Ferreira da Silva, 18 anos, foi resgatado no mar após ter sido atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O incidente ocorreu na tarde do domingo (3), e o jovem morreu na manhã desta segunda (4).

No vídeo, é possível ver que enquanto alguns banhistas gritam, um guarda-vidas entra no mar para retirar o jovem da água. É possível ver manchas de sangue na água no momento do resgate.

Durante o salvamento de José Ernesto, um banhista auxilia o guarda-vidas enquanto outro profissional se aproxima. O jovem é levado para a areia, onde recebe os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo Wagner Monteiro, médico do Samu que participou dos primeiros socorros, o jovem teve parte do fêmur e o pênis amputados devido à mordida. Após o socorro inicial, ele foi transferido de ambulância para o Hospital da Aeronáutica, para onde foi encaminhado a princípio. Em seguida, foi levado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

O guarda-vidas Carlos César Santana da Silva, 34 anos, participou do resgate de José Ernesto. Em entrevista ao G1, ele contou que estava deixando o posto para fazer uma advertência a José Ernesto, que nadava na parte funda, quando o jovem foi atacado. No domingo (3), outros 20 alertas foram feitos a banhistas nadando em áreas consideradas perigosas na praia de Piedade.

Atendimento

De acordo com o diretor geral do Hospital da Restauração, Miguel Arcanjo, o jovem chegou ao hospital às 17h56. Oito médicos cirurgiões participaram da cirurgia para amputação da perna esquerda e revascularização dos órgãos genitais.

Segundo o médico, José Ernesto chegou inconsciente, com um ferimento extremamente extenso, considerado gravíssimo. Depois da cirurgia, finalizada por volta das 21h30, ele chegou a ser internado na UTI. O paciente precisou repor sangue devido à perda mas teve um choque hipovolêmico [perda acentuada de sangue que afeta o bombeamento de sangue pelo coração], e não resistiu.

A morte ocorreu às 4h05. O corpo de José Ernesto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passou por necropsia. O enterro está previsto para acontecer às 16h30 desta terça-feira (5), em Jaboatão dos Guararapes.

Veja o vídeo do resgate: