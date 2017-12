Imbassahy pede demissão e abre caminho para Marun ser ministro

O ministro da articulação do governo, Antônio Imbassahy (PSDB-BA) enviou uma carta ao presidente da República, Michel Temer, pedindo exoneração do governo. Com a saída de Imbassahy, que já foi aceita por Temer, o deputado federal, Carlos Marun (PMDB) pode assumir a vaga.

A saída de Antônio estava sendo discutida desde novembro quando o PSDB iniciou as articulações para deixar a base aliada. No início da carta o ministro diz que fazer parte do governo de Temer foi uma honra, mais ao fim da carta ele diz que o atual governo, pós – impeachment, tirou o país do atoleiro.

Michel Temer respondeu a carta de Antônio e disse que ele era amigo e agradeceu a sua gestão. Com a saída de Imbassahy, Marun assumi a vaga deixada por ele.

De acordo com o site UOL, o Temer deve nomear Marun como ministro da articulação somente na semana que vem.

Veja a carta do pedido de exoneração