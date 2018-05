Imóveis recebem “diagnóstico” antes de obras do Reviva Centro

A empresa Valor & Mercado, contratada pela Engepar para realizar a vistoria cautelar dos imóveis da rua 14 de Julho, onde se dará o início das obras do Programa Reviva Campo Grande, finalizou os trabalhos na primeira quadra da via que passará por intervenção. O levantamento apontou alguns imóveis com patologias e tudo que foi diagnosticado será inserido em um laudo e registrado em cartório.

Desde o lançamento do início das obras, em 15 de maio, até agora, foram vistoriados 17 imóveis, entre residências e prédios comerciais. Os proprietários dos imóveis foram solícitos ao pedido de vistoria e informados que essa etapa do processo lhes garante o registro das condições de cada edificação.

Além da 14 de Julho, o Programa Reviva Campo Grande prevê intervenções em várias vias do centro da cidade, adjacentes à rua 14 de Julho, inseridas no quadrilátero que compreende as ruas Calógeras, Padre João Crippa, Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso. Todas receberão melhoria na infraestrutura, acessibilidade dos passeios públicos, arborização, iluminação e sinalização.

Durante as obras, que devem durar 20 meses, as lojas do comércio não vão fechar. A programação prevê que cada quadra ficará dois meses em obras.

As obras visam valorizar a história da região central, reverter o processo de degradação patrimonial e o esvaziamento populacional, recuperando sua atratividade econômica, cultural e social, proporcionando aos campo-grandenses uma região mais confortável, segura e integrada às demais regiões da cidade.