Uma residência foi incendiada, na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Estrela Tovi, periferia de Dourados. Segundo a Polícia Civil, Carlos Fernandes dos Santos, 35 anos, conhecido como “Choquito” e Alex da Silva Araújo, 22 anos, moram na casa e possivelmente desconhecidos teriam colocado fogo no imóvel por motivo de revolta.

Segundo o site Dourados News, a casa teve o telhado destruído pelo fogo, assim como móveis e utensílios domésticos, ficando em pé apenas paredes laterais que foram construídas em alvenaria.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento não foi possível identificar os autores do incêndio, mas é possível afirmar que a causa é por motivo de revolta com a violência do crime, como também a frieza dos assassinos que fizeram um churrasco após matarem Jair de Oliveira, de 42 anos, na quarta-feira (12).