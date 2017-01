Impasse da Omep e Seleta será resolvidos até quinta-feira, diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) garantiu que até amanhã (5) a situação dos servidores que eram contratados via convênio com a Omep e Seleta serão convocados para voltarem aos seus cargos, mas que a prioridade será para os aprovados em concurso. Já para tratar do assunto dos demitidos, está prevista uma reunião com o prefeito na Câmara Municipal, juntamente com a comissão formada pelos vereadores e os demitidos das entidades.

“Conversei com o procurador-geral Paulo Passos para saber do real tamanho do problema, e foram estabelecidas algumas metas que serão cumpridas como a contratação de funcionários concursados. Vamos verificar o edital e chamar alguns dos aprovados”, comentou Marquinhos Trad.

Questionados sobre os mais de quatro mil funcionários foram mandados após decisão judicial, o prefeito comentou que esse problema será resolvido até quinta-feira e que apesar da preocupação de muitos serem parte do quadro de funcionários das escolas e Ceinfs, as aulas vão começar na data divulgada pela Prefeitura, 6 de fevereiro.

“O planejamento do início das aulas não irá mudar em nada, elas vão começar na data confirmada. O único contratempo é que estamos analisando sobre as irregularidades da última gestão sobre os uniformes. Assim que isso for resolvido, o vestuário também serão entregues. Sobre os funcionários que foram mandados embora da Omep e Seleta, levamos os problemas para o Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas, em alguns dias teremos uma resposta concreta para os funcionários terceirizados que foram demitidos”, garantiu.