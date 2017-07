Implantação da nota fiscal eletrônica do produtor rural é discutida em audiência

Os deputados estaduais vão discutir nesta quarta-feira (12), em Audiência Pública os desafios da implantação de nota fiscal eletrônica do produtor rural. O evento, proposto pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB), membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, acontece a partir das 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

O objetivo é debater junto às secretarias responsáveis do Estado para encontrar uma solução para a demanda, que surgiu em uma reunião do deputado propositor com a presidência da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul (Fetraf).

A Federação levantou alguns problemas sobre a emissão da nota de venda. Um deles é que a maioria dos pequenos agricultores não tem acesso à internet e precisam se deslocar até o centro mais próximo da Agência Fazendária Municipal (Agenfa), gerando despesas e transtornos, bitributação e recolhimento do imposto igual ao grande produtor, desvalorizando e encarecendo o trabalho dos pequenos produtores.