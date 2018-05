Importância da mudança de atitude no trânsito é discutida em Seminário

Essa quinta-feira (17) poderia ser apenas mais um dia de ações realizadas no Movimento Maio Amarelo no Mato Grosso do Sul. Mas duas histórias tocaram profundamente todos àqueles que participaram do seminário: Juventude é Vida, promovido pela Polícia Militar, em parceria com as Faculdades Facsul e FCG de Campo Grande.

Entre os participantes jovens acadêmicos e futuros policiais militares, que assim como os demais escutavam atentamente o depoimento de uma mãe e de uma irmã, que perderam seus entes queridos em uma tragédia. Tragédia essa chamada acidente de trânsito.

O Seminário foi realizado com o objetivo de gerar reflexões e alternativas que promovam mudanças na abordagem da temática do trânsito e no combate à mortalidade em acidentes.

Estiveram presentes na abertura do mesmo, a diretora de Educação de Trânsito – Marlene Alves Nogueira Rondom; o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta; o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, tenente-coronel Franco Alan Da Silva Amorim; a presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Regina Maria Duarte; o diretor-presidente da Agência Municipal de Trânsito de Campo Grande (Agetran), Janine Bruno; a coordenadora do curso de Direito da Facsul, professora mestra Adriany Barros de Britto; e o acadêmico do curso de direito e idealizador do Seminário, Paulo Vitor Brito de Oliveira.