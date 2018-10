A imprensa dos Estados Unidos dedicou este sábado (6) à análise do momento político brasileiro na véspera da eleição presidencial. As edições dos principais jornais impressos e sites e veículos online destacam a tendência de crescimento da candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República, segundo as pesquisas de intenção de voto e o comparam ao presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo o jornal The New York Times, o quase "desaparecimento de Bolsonaro do cenário político só aumentou sua liderança". O jornal compara a campanha de Bolsonaro, que sofreu um atentado no dia 6 de setembro, passou por duas cirurgias e ficou três semanas internado, à fórmula que levou Trump à vitória em 2016, bem como à trajetória de líderes populistas de outros países.

A manchete diz que "Candidato da extrema direita Jair Bolsonaro amplia liderança na corrida presidencial do Brasil". Na reportagem, o jornal informa que, como "última tentativa", os 13 candidatos presidenciais fizeram campanha pelo país em debates e comícios.

Na edição de sexta-feira (5), o jornal The Washington Post apresentou Bolsonaro como uma "versão de Trump”, devido a seus "posicionamentos de extrema direita". Além disso, destacou que a campanha do candidato se baseia em "ataques à imprensa tradicional e na criação de de 'fatos alternativos'” na internet.

A rede ABC News dedicou reportagem especial, veiculada ontem, a Bolsonaro. Segundo a reportagem, nas eleições presidenciais, o "candidato à la Trump obtém voto entre as mulheres" e contextualizou com as matérias favoráveis e contrárias. De acordo com a rede, o candidato é "muitas vezes comparado" a Trump "por comentários sexistas que ele fez ao longo dos anos".

A rede também compara Bolsonaro a Trump no amplo uso de redes sociais pelo candidato do PSL. Assim como Trump, Bolsonaro recorre às redes com frequência para lançar mensagens e vídeos.