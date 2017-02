Imunização contra febre amarela atinge 25% das pessoas visitadas

A Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau) vacinou contra a febre a amarela 24,6% das pessoas visitadas na zona rural. Até o dia 10 de janeiro foram mais de 335 localidades rurais visitadas.

Segundo o balanço parcial apresentado pela coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, 431 pessoas visitadas, ou o equivalente a 56,3%, estavam em dia com o calendário vacinal e, portanto, não houve necessidade de receber a dose, o que comprova a alta taxa de cobertura do município. Outras 19,1%, ou 141 pessoas, não puderam ser imunizadas por estarem em tratamento médico ou ausente durante as visitas.

As duas equipes compostas por enfermeiros e agentes de endemias e que estão visitando as comunidades da zona rural e áreas afastadas, orientaram e fizeram bloqueio em 70,7% das localidades visitadas. As demais estavam fechadas.

Segundo a coordenadora da vigilância epidemiológica, Mariah Barros, apesar do Ministério da Saúde não ter recomendado nenhum tipo de campanha de imunização, a ação promovida pela Sesau é importante diante do estado de alerta para doença.

“É importante frisar que não há motivos para pânico, haja vista que não temos nenhum caso suspeito de febre amarela em nosso Município. Entretanto, é preciso estar atento e trabalhar com a prevenção,

principalmente nestas áreas onde a população está mais suscetível a febre amarela silvestre”, finaliza.

A ação é desenvolvida pela Vigilância Epidemiológica do município, teve início em 30 de janeiro e segue até o final de fevereiro.