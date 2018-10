A Prefeitura de Campo Grande adiou a inauguração do Monumento da Maria Fumaça. A forte chuva que cai em Campo Grande na tarde desta quarta-feira (10) impediu o término da estrutura necessária para o evento, que teria show de Almir Sáter e Geraldo Espíndola. Ainda não há nova data para inauguração.

A Maria Fumaça tem 5 metros de altura, 20 de comprimento e cerca de 20 toneladas. O monumento ficará suspenso em um balanço que dará a impressão que ele levantará vôo. Também haverá um totem com QRCode com um texto informativo da Maria Fumaça, produzido pelo prof. Paulo Cabral, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.

Essa primeira entrega está sendo realizada com as parcerias da Plaenge, que comprou e instalou a locomotiva, do Fort Atacadista, responsável pelo paisagismo; da Solurb, que está colocando as lixeiras e instalou o contêiner para a Guarda Municipal, além de ter feito a pintura do pontilhão da Antônio Maria Coelho. A Engepar foi parceria ao fazer o transporte da maria fumaça. E por fim, o jardim japonês será realizado pela Colônia Japonesa.

Demais etapas

No projeto completo, a Orla Ferroviária passará por uma requalificação geral que mudará completamente sua estrutura. O espaço vai receber bicicletários, totens com QRCode, wifi livre (já está funcionando), equipamentos esportivos e intergeracinais, playground e habitações de interesse social.

O projeto da Orla Ferroviária vai da Avenida Mato Grosso até a Afonso Pena, e também da Avenida Calógeras, entre as ruas 7 de Setembro e Antônio Maria Coelho. A ideia é que o projeto mude completamente a cara do local, trazendo mais segurança, de modo que as pessoas passem a ocupá-lo definitivamente.