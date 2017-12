Inaugurada ampliação da Central de Atendimento ao Cidadão na Capital

A edificação e ampliação da Central de Atendimento ao Cidadão, localizada no anexo da Rua Cândido Mariano, foi inaugurada nesta quinta-feira (21) pelo prefeito Marquinhos Trad e secretários municipais. O investimento, nesta segunda fase, foi na ordem de R$ 7.263.093,34, com 10% de contrapartida do município.

“A ampliação objetiva a modernização do ambiente de trabalho, diminuindo ainda mais o tempo do atendimento ao cidadão campo-grandense. Neste espaço os servidores concursados e comissionados terão um local apropriado para exercer a capacidade profissional”, disse o prefeito, que anunciou a convocação de mais 1 mil servidores do quadro de professores e também a eleição direta para todos os diretores da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, disse que nos primeiros dias de administração, encontrou o CAC em situação nada confortável para os servidores e para o público, uma vez que o sistema de refrigeração não funcionava e ficava difícil de trabalhar.

“Em pouco tempo as instalações foram solucionadas e os servidores começaram a ter um ambiente digno de trabalho. O término desta obra representa a superação de trabalho de nossa equipe”, completou Àvalo.

Para o secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, o anexo é importante porquê integrará todas as equipes responsáveis pela receita da Prefeitura. “Em menos de 1 ano de administração entregamos este prédio, que é a extensão da Central de Atendimento do Cidadão. Estamos felizes por concluir esta obra e cumprir nosso cronograma de trabalho”, disse Pedrossian Neto.

O novo prédio possui área construída de 3.082 m², com capacidade para comportar 350 servidores, contando com térreo e mais três pavimentos, e 124 vagas no estacionamento. A ampliação vai proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e aos usuários e visa a melhoria dos serviços prestados, já conquistada na 1ª Fase do PNAFM, com a construção da primeira etapa.

Na Central de Atendimento ao Cidadão funcionam a Procuradoria Geral do Município (PGM), a Secretaria Municipal de Receita e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Esses órgãos municipais são atendidos porque a meta do PNAFM é modernizar a máquina municipal, dotando-a de recursos físicos, tecnológicos e sistêmicos, para que se possam prestar serviços públicos eficientes, modernização da gestão e da arrecadação.

A segunda etapa, com a construção desse prédio, teve início em 2012 e busca reforçar as estruturas existentes, melhorando e ampliando o parque tecnológico de modo a atender as inovações neste setor. Com a nova estrutura, os servidores também serão beneficiados com o aporte tecnológico e uma estrutura ampla, com elevadores modernos, iluminação com lâmpadas de led e novo mobiliário.

A expectativa é de que o novo prédio passe a funcionar, com toda a estrutura interna montada, em março de 2018. Os mobiliários já estão sendo colocados nas salas e a parte de sistema de informação e tecnologia em fibra ótica já está em fase de implantação pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

Atendimento

Outro ponto importante é a melhoria no atendimento ao público, contemplando novas demandas e expectativas geradas pela população, o que exige da administração avanços significativos na prestação de serviços nas áreas administrativas, financeiras e de arrecadação fiscal. O parque tecnológico, por exemplo, irá propiciar agilidade e diminuir o tempo do atendimento ao cidadão campo-grandense, disponibilizando mais serviços on-line, aumentando a arrecadação dos impostos municipais, gerenciando processos e resultados.

Homenagem:

O anexo da Central de Atendimento do Cidadão (CAC), terá o nome de Marcos Aurélio Rodrigues Sedassari, que faleceu no dia 23 de novembro. Marcos desempenhou a função de Coordenador da Transparência e foi, em grande parte, um dos responsáveis pela evolução e aprimoramento do Portal da Transparência neste ano de 2017. O servidor também participou desta última avaliação da Rede de Controle.