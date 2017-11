Inaugurada nova concessionária Renault na Capital

Foi inaugurada na última segunda-feira (13) a Guará, nova concessionária Renault. O novo empreendimento chega com a credibilidade e experiência de mais de 30 anos do maior grupo do setor automobilístico do estado, o Grupo Enzo.

Entre as inovações do empreendimento, está a estrutura, que vem completamente reformulada, seguindo os modernos padrões da montadora. Além de disponibilizar toda gama de veículos Renault, a concessionária possui completa área de pós-vendas, com oficina altamente tecnológica, amplo estoque de peças genuínas e assistência técnica especializada.

Para o Diretor Comercial da Guará, Sergio Posso, mesmo diante dos visíveis ganhos na estrutura, os diferenciais mais relevantes são outros: os serviços e o atendimento. “Com a Guará, vamos apresentar ao público Renault uma nova espécie de atendimento: próximo e ágil. Estamos preparados pra isso.”

O horário de funcionamento da Guará Renault é de segunda a sexta, das 7h45 às 17h50 e, aos sábados, das 8 horas às 11h35. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3322-0500 ou diretamente na concessionária, que continua no mesmo endereço – Av. Ministro João Arinos, 4701, Chácara Cachoeira.