Na madrugada desse sábado (26), um incêndio ameaçou destruir uma loja de departamentos em Corumbá. O fogo começou no lado externo da loja em um amontoado de papelão e ameaçou invadir a loja, mas foi impedido pela ação rápida do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da corporação, as chamas começaram por volta das 3h40, quando a viatura de combate a incêndio foi acionada para comparecer a uma loja de departamento na rua Delamare, no centro de Corumbá. Na área externa havia um amontoado de papelão e material de descarte da loja e na madrugada atearam fogo nesse material.

A guarnição no local fez o combate e a extinção das chamas que ameaçavam atingir a loja. Foram utilizados aproximadamente mil litros de água.