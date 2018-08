Um incêndio de grandes proporções deixou 42 pessoas desabrigadas no bairro Vila Esperança, em Cubatão - SP. O fogo, que começou na madrugada desta terça-feira (21), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta de 1h40 e atingiu 17 casas.

De acordo com a prefeitura, 10 famílias foram para a casa de parentes e amigos e sete foram para o Centro de Capacitação Comunitária do bairro. Entre os desabrigados, 15 são crianças e adolescentes.

A Defesa Civil do município informou que o primeiro chamado do incêndio ocorreu por volta das 23h30 de segunda-feira (20). As causas do início ainda não foram apuradas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social trabalha no cadastro das famílias. Das 17 casas, 15 tiveram perda total. Ainda na madrugada, os desabrigados receberam cobertores e colchões.

O Fundo Social de Solidariedade está recebendo doações para as famílias na sede da instituição, no Parque Anilinas, na Avenida 9 de Abril, no centro da cidade. Os principais itens de necessidade são roupas, colchões, móveis, alimentos e produtos de higiene pessoal.

Em junho deste ano, a prefeitura apresentou aos moradores um projeto para urbanização da área, com a construção de 800 unidades habitacionais.