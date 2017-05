O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta tarde de sexta-feira (12) para conter um incêndio que destruiu o interior do supermercado Atacadão, no município de Rondonópolis (183 km de Cuiabá).



De acordo com informações preliminares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 17 horas e se alastrou pelas estruturas do supermercado. Todas as viaturas da unidade, bem como os caminhões dos bombeiros, foram ao local para conter o fogo.



De acordo com o site Agora MT, pelo menos 20 pessoas acabaram intoxicadas pela fumaça e já foram conduzidas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Regional.



O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações da causa do incêndio e as chamas ainda não cessaram. A suspeita é que o princípio de incêndio tenha começado nas câmaras da sessão de frios.



Testemunhas afirmam que vários clientes estavam no supermercado na hora que o fogo começou, mas não há informações de feridos.



O tenente coronel Vanderlei Bonoto, que atendeu a ocorrência, informou que há a possibilidade de vítimas estarem presas na câmara fria do frigorífico.



" É uma situação preocupante, um incêndio de grandes proporções e tememos já que há casas ao lado. Fomos informados que pode ter gente na câmara fria, mudamos o sistema de operação. Vida em primeiro lugar. Agora a equipe vai entrar para verificar, operação de extremo risco para salvar a vida das pessoas", disse.

Veja o vídeo: