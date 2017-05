Incêndio destrói barraco e dona de casa pede ajuda

Depois de ter seu barraco destruído pelo fogo, a deficiente visual, Ana Lúcia Lima, de 45 anos, pede ajuda para reconstruir sua casa. O incêndio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18) no Jardim Montevidéu – região norte de Campo Grande. Lúcia explica que estava na casa da mãe quando foi avisada por vizinhos que sua residência estava em chamas.

“Ontem eu fui dormir na casa da minha mãe, na vila Margarida, e hoje acordei com ligações de vizinhos, eles me avisaram do incêndio”, lembrou. “Quando cheguei a casa, tudo estava queimado, perdi tudo, não sobrou nada. Estou sem moveis documentos e roupas”, afirmou.

Ana, que é deficiente visual desde os 28 anos por uma lesão no nervo óptico, tem apenas 30% da visão. Além de Lúcia, na casa também morava sua filha de 22 anos e mais dois netos, um de 4 anos e o outro de apenas 11 meses. A dona de casa disse que as crianças estão sem o que vestir. Agora ela pede ajuda a todos para recomeçar. “Eu morava em um barraco, estávamos começando a construir a casa. Eu havia ganhado portas de madeiras e outros materiais que foram queimados. Agora se algum empresário puder me ajudar com matérias de construção eu agradeço. Preciso reconstruir minha casa”, disse.

Criminoso

Conforme a moradora, o incêndio foi criminoso, mas por orientação da polícia ela não pode dar detalhes sobre o caso. “Colocaram fogo na minha casa, uma pessoa, que não posso revelar o nome e nem dar detalhes, me ameaçou e disse que colocaria fogo em meu barraco”, denunciou. “Os vizinhos disseram que as chamas começaram por volta das 5 horas da manhã no quartinho dos fundos do terreno e depois se alastrou por toda a casa”, contou Ana.

A vítima do incêndio falou que vai pedir abrigo na casa da mãe ou dos irmãos até reerguer sua casa. Quem quiser ajudar Ana Lúcia com roupas, alimentos e matérias de construção pode ligar no (67) 99290 7939.