Um incêndio na manhã desta sexta-feira destruiu um veículo Ford Belina, próximo a feira central, na região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

Segundo informações do subtenente do corpo de bombeiros, Flávio Luiz a equipe foi acionada por volta das 6h40 da manhã para atender uma ocorrência em uma residência e foram necessários cerca de mil litros de água para controlar as chamas.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio no local, a casa é habitada por usuários de droga desde que o dono do imóvel, identificado como Francklim Yasuhiro Shinzato, 78 anos, morreu.

O idoso foi encontrado morto pela empregada com ferimentos na cabeça em março de 2010. Na época, alguns objetos da casa e o veículo da vítima, haviam sido roubados, mas o carro foi encontrado no mesmo dia abandonado em uma rua no bairro Nova Campo Grande. A suspeita da polícia era de que o idoso havia sido assassinado.

Desde o falecimento de Francklin, a casa permanece abandonada. Uma agente de saúde, passou no local e relatou que já fizeram a limpeza da residência, pois havia vários focos de mosquito da dengue, e que só no últimos mês, duas notificações foram realizadas, mas até o momento a casa permanece como ponto de usuários de drogas.