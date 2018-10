Dono da residência é usuário de drogas e não estava em casa no momento do incêncio

Ainda não se sabe as causas do incêndio que destruiu a residência localizada na rua Borá, no bairro Canguru, em Campo Grande. As chamas começaram por volta de 1h da madrugada de terça-feira.

Leandro da Silva Fachin, que mora em frente à casa que pegou fogo, relatou que já estava dormindo, quando sentiu o cheiro da fumaça e acordou rapidamente, achando que o fogo era na sua casa, mas quando viu que no vizinho já era tarde, a casa já estava tomada pelas chamas. Ele imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros.





Outro vizinho que não quis se identificar, relatou que ouviu uma motocicleta saindo em alta velocidade de frente da casa, que logo em seguida começou a pegar fogo. Na residência mora um homem de aproximadamente 35 anos, usuário de drogas e que não estava em casa no momento do incêndio.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local, e depois de um trabalho rápido, as chamas foram controladas. Os móveis que tinha na residência ficaram destruídos e o telhado da casa acabou caindo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Logo pela manhã uma equipe da Energisa foi até o local, para desligar o padrão de energia, pa evitar outro incêndio.

Veja abaixo a foto de como era a casa antes de ser destruída pelo fogo: