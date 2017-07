Incêndio destrói depósito de supermercado

O depósito de um supermercado de Corumbá, cidade a 429 km de Campo Grande, ficou destruído após incêndio na madrugada desta sábado (8). De acordo com o jornal Diário Corumbaense, foram necessárias três viaturas do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

Incêndio destruiu as mercadorias que estavam no local e o forro de PVC do telhado do deposito, que se desprendeu e caiu. Não houve vítimas e as causas do incêndio ainda são apuradas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h15 por guardas municipais que faziam ronda na região e ao passarem em frente ao depósito perceberam a fumaça saindo do local.