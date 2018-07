Incêndio em aeródromo destrói área de dez hectares

Na tarde de sexta-feira (13), um grande incêndio deu muito trabalho para os soldados do Corpo de Bombeiros de Corumbá. As chamas atingiram uma área de dez hectares às margens da BR-262, região do aeródromo rural (VISA) da cidade.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros as equipes foram acionadas por volta das 12h30 e quando chegaram ao local, as chamas haviam atingido toda a extensão em volta da pista de pouso e decolagem e atingido uma mata próxima ao aeródromo. Foi necessária a utilização de dois caminhões de água, os combatentes também usaram bombas costais (mochila com água nas costas) e abafadores.

A área queimada foi de aproximadamente dez hectares – o equivalente a 15 campos de futebol, medida oficial.

Segundo os bombeiros a grande dificuldade do combate foi que as chamas se espalharam para uma mata próxima onde o combate se efetua apenas com abafadores e bombas costais. O combate às chamas se estendeu até às 16 horas, foram utilizados 4 mil litros de água durante a operação e dez militares trabalharam no combate às chamas.