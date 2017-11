Incêndio em hotel na Georgia deixa pelo menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram e 21 ficaram feridas no incêndio do Hotel Leogrand, que seria sede do concurso Miss Geórgia 2017, na cidade de Batumi, de acordo com informações passadas à Agência EFE pelo Ministério do Interior do país.

Entre os mortos no incêndio, que teve início na noite dessa sexta-feira (24), estão dez cidadãos georgianos e um iraniano.

A vida dos 21 feridos, entre eles vários turistas procedentes de Israel e da Turquia, não corre perigo, segundo as autoridades.

Os bombeiros retiraram cerca de 100 pessoas do hotel logo após o início do incêndio, entre elas as 20 participantes do concurso de beleza programado para ocorrer neste domingo.

Segundo dados preliminares, o fogo teve origem no quarto andar do hotel, um edifício de 22 andares, cujos proprietários já tinham sido multados pela Câmara Municipal de Batumi por falhas na segurança contra incêndios.

O ministro do Interior, Guergui Gajaria, explicou que o hotel não tinha uma escada de emergência.

O primeiro-ministro da Geórgia, Giorgi Kvirikashvili, - que chegou a Batumi procedente de Bruxelas, onde participou da cúpula entre União Europeia e seis das antigas repúblicas soviéticas - prometeu punir os responsáveis pela tragédia.

"As pessoas responsáveis pela tragédia serão punidas com toda a dureza da lei", disse Kvirikashvili.

O Hotel Leogrand, propriedade de uma empresa turca, foi construído há apenas dois anos.