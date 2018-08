Na manhã de quinta-feira (9), um bombeiro militar de folga controlou um princípio de incêndio e evitou dano maior a uma lanchonete localizada na rua Frei Mariano, área central de Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, o soldado Sen passava pelo local e atendeu o pedido de socorro dos funcionários. Ele utilizou extintor de incêndio de pó químico para controlar as chamas que se concentraram em duas fritadeiras industriais e se espalharam pelo óleo em alta temperatura, evitando que o fogo se alastrasse para outros pontos do estabelecimento.

As fritadeiras, a instalação elétrica, o exaustor e as paredes foram danificados pelo fogo. Viatura de combate a incêndio foi até o local, realizou a vistoria e fez orientações ao proprietário.