Incêndio em Parque Estadual destruiu 5 mil hectares

O incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema em Jateí, Naviraí e Taquarussu, destruiu cerca 5 mil hectares de vegetação, segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). As chamas que atingiram o Parque tiveram início na última sexta-feira (13).

"A estimativa é de que, até o momento, as chamas tenham destruído 5 mil hectares de vegetação. O trabalho de controle do incêndio continua no Parque, a fim de evitar que o fogo avance em outras direções", informou o Instituto em nota nesta segunda-feira (16).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental (PMA) foram acionadas para conter as chamas, que duram cinco dias. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado pro causas naturais.

Segundo os militares, a distância, o difícil acesso e o vento forte dificultam o trabalho. A expectativa é de que a chuva prevista para cair entre quarta e quinta-feira contribua para o efetivo controle das chamas.

Parque Estadual

O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, localizado na Bacia do Rio Paraná, possui 73.345,15 hectares. Foi criado para conservar os fragmentos de florestas, remanescente de várzea e ecossistemas associados dos Rios Ivinhema e Paraná

Matéria atualizada às 8h36