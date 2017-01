Duas pessoas ficaram gravemente feridas durante um incêndio na tarde desta sexta-feira (20), numa residência na rua 15 de novembro, região central de Campo Grande. As primeiras informações é que as vítimas tiveram queimaduras graves nos rosto e nas penas.

Segundo informações de testemunhas, equipes do Corpo de Bombeiros demoraram 20 minutos para chegar ao local. ,Enquanto o fogo consumia as casas, que fica ao fundo de uma assistência de celulares, pedestres e trabalhadores do Centro Comercial Afonso Pena, utilizaram mangueiras de prédios ao lado para combater o incêndio.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e levaram as duas vítimas até a Santa Casa.

O trânsito na região está interditado.