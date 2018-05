Incêndio em terreno baldio causa alerta em moradores

Um incêndio em um terreno baldio por pouco não causou uma tragédia na noite desta terça-feira, no bairro Set Sul, em Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande. As chamas altas quase atingiram o fogo de casas ao lado e assustou os moradores.

Conforme o site JP News, uma moradora disse que chegou a ver uma pessoa correndo do local e acredita que possa ser um incêndio criminoso. “Eu levei um susto. Ouvi um estouro e achei que era algum cano de água. O cachorro começou a latir, fui ao quintal e já pelo muro, vi as chamas altas no terreno. Foi muito rápido, não sei quem era. Mas isso é uma falta de respeito, conscientização. Vejo que falta mais punição e é por isso que as pessoas se arriscam tanto colocando fogo em áreas urbanas”, disse em entrevista ao veículo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado. A queimada urbana é crime é pode render multa de R$ 458,20. A Semea (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) afirma que aumentou a fiscalização e orienta aos moradores para não realizar queimadas, seja em lixo ou mato.