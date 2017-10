Incêndio que destruiu cerca de 38% de Parque Estadual é controlado

Com ajuda da chuva, o incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema em Jateí, Naviraí e Taquarussu, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. As chamas que atingiram o Parque tiveram início na última sexta-feira (13) e foram controladas nesta quinta-feira (19).

De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros, o incêncio destruiu 38% da área do Parque, que possui 73.345,15 hectares.

Os focos entre o Córrego Fumaça e a margem do Rio Ivinhema foaram isolados, segundo o Chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior.

“As equipes estão fazendo rescaldo no local e permanecerão em alerta por 48h para evitar que os focos ressurjam”, adiantou.

Segundo os Bombeiros, a região de várzea requer mais atenção devido à quantidade de vegetação depositada em seu solo que acaba servindo como combustível para as chamas. No local, há registro inclusive de incêndio no subsolo.