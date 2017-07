Inconformada com o fim do relacionamento mulher ateia fogo na casa do ex

Após o termino do relacionamento com o ex-marido, uma mulher de 30 anos ateou fogo da casa do seu ex-companheiro. O caso aconteceu na madrugada de domingo (9), em Campo Grande.

Segundo registro policial, a irmã do ex da autora, que também mora na casa incendiada, disse aos policiais que a ex-cunhada não aceitava o rompimento. Uma testemunha contou que viu a autora entrando na casa de madrugada e minutos depois viu ela correndo assim que o fogo começou.

Os vizinhos tentaram controlar as chamas, mas a casa foi totalmente destruída pelas chamas. A suspeita foi detida e encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.