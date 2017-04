Inconformado, vítima de suposto furto tenta fazer justiça com as próprias mãos

A vítima foi na casa dos assaltantes com uma espada e ainda atropelou os autores

Revoltado ter sido vítima de furto, um homem invadiu a casa de dois assaltantes com uma espada na madrugada deste domingo (23), no bairro Aero Rancho. Os assaltantes, Jean Marcos, 18, e Jocelino, 53, que é padrasto de Jean, tentaram fugir de bicicleta e foram atropelados pelo cidadão inconformado.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas pessoas feridas foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. Ambos estão na área verde do hospital.

A autor do atropelamento, fugiu sem prestar socorro, a polícia localizou o endereço do autor mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado como na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Piratininga, como tentativa de homicídio. O suposto furto na residencia, que seria o motivo do atropelamento não foi registrado.