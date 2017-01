Incra amanhece invadido por novo movimento social de MS

Nesta segunda-feira (23), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Campo Grande amanheceu invadido por membros do Movimento Popular de Lutas (MPL), para cobrar das autoridades competentes agilidade no processo de Reforma Agrária em MS.

De acordo com o MPL, o Incra permanecerá invadido até o resultado da audiência que os movimentos sociais terão em Brasília, nesta terça-feira (24), com o Leonardo Goes, presidente do Incra Nacional.

Para o coordenador estadual do MPL, Jonas Carlos da Conceição, o Instituto precisa de uma reestruturação emergencial . “Hoje estamos com mais de 600 famílias no Incra em CG, na luta pelo fortalecimento da Agricultura Familiar, pelo assentamento das famílias acampadas e para que o órgão público, Incra, seja reestruturado, através de concurso público para aumentar o número do quadro operacional, destinação de recursos, pois todas as nossas pautas dependem deste sistema fortalecido e funcionando. Atualmente falta pessoal e estrutura física para atender as demandas existentes”, conclui.