Deivisom Jorge Gabriel de 22 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (27) após cair de uma torre, numa escola da Aldeia Indígena Córrego do Meio, em Sidrolândia. De acordo com populares, o jovem estava brincando com os amigos e fazia o uso de bebida alcoólica.

De acordo com o site Sidrolândia News, familiares e amigos da vítima tentam ainda entender o motivo do jovem ter escalado a torre da escola Armando Miguel. Com a queda, Deivisom morreu no local.

Após ter conhecimento da morte, o cacique da aldeia acionou a Polícia Civil. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.