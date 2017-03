Um homem, de 44 anos, foi detido pela Polícia Militar, andando pela Aldeia Tey Jue, em Caarapó, vestido com uma farda policial.

De acordo com assessoria do Batalhão da Polícia Militar, por volta das 16h, receberam denúncias de uma pessoa que estaria na entrada da aldeia indígena usando a farda com as insígnias da instituição.

No local, os militares flagraram o indígena e deram voz de prisão em flagrante pela pratica de contravenção.

A ocorrência foi apresentada a Polícia Civil local.