Indígena é encontrado morto e polícia suspeita de envenenamento

No local onde o homem foi encontrado, uma garrafa pet foi apreendida com veneno

Um indígena morreu envenenado na noite desta quinta-feira (7), após bebedeira na aldeia Tay Kuê, em Caarapó.

Jânio Álvaro Lemes de 33 anos foi encontrado sem vida pelo irmão no quintal de sua casa. Ele morava com a mãe.

De acordo com informações da polícia, a vítima chegou em casa por volta das 19h e ficou bebendo do lado de fora, quando sua mãe saiu para vê-lo às 20h, ele estava caído no chão e ela foi avisar seu outro filho. Quando o irmão de Jânio chegou, verificou que a vítima já estava morta.

A Polícia Militar esteve na aldeia e após levantamento feito pela equipe da perícia, o corpo de Jânio foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), de Dourados para exames. No local onde o homem foi encontrado, uma garrafa pet foi apreendida com um produto que aparentava ser veneno.

A Polícia Civil investiga o caso.