Indigena é esfaqueada em aldeia em Dourados

Nelza Fernandes, de 73 anos, foi morta com facadas na noite deste domingo (3), na aldeia Bororó, em Dourados, cidade a 225km de Campo Grande.

De acordo com informações, Nelza foi morta devido a uma disputa de rerritório na região. O suspeito pela morete é Marcelo da Silva Gonçalves, de 29 anos, conhecido como periquitinho.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha ouviu gritos de Nelza e viu suspeito fugir do local. A família da vítima e do suspeito tem uma briga antiga por disputa de um território no local.

O suspeito chegou na casa de Neuza, por volta de 21h, bateu palmas e com uma faca começou a golpear a indígena, que foi atingida nas mãos, no pescoço e no rosto.