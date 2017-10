Indígena é preso na fronteira com rifles e munições ilegais

Um indígena de 33 anos foi preso na tarde de quinta-feira (19) por porte ilegal de armas e munições.

O homem foi abordado pela Policia Militar Ambiental durante fiscalização em uma estrada vicinal da zona rural de Bela Vista, na fronteira com o Paraguai.

O infrator caminhava pela na rodovia MS-384 e estava com dois rifles calibre 22 e cinco munições do mesmo calibre. As armas e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. A PMA suspeita que ele praticava caça ilegal na região.

O infrator, residente em Bela Vista, foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para esse crime é de dois a quatro anos de prisão.