Indígena é preso por feminicídio em Dourados

No final da noite de segunda-feira (30) num assentamento indígena, em Dourados, a equipe plantonista da DEPAC foi acionada por um agente da FUNASA, que informou que havia uma indígena morta no assentamento, localizado ao lado da Mudas MS, BR 163, e que o provável autor seria o esposo.

Ao chegarem ao local encontraram a vítima, Neuza Vera, caída do lado de fora da casa, com cabelos molhados, de barriga para cima ela apresentava marcas no pescoço e tórax. Em primeira análise, a Perita Criminal informou que as marcas eram evidências de agressões físicas.

Uma guarnição da Polícia realizou diligencias, e por meio de informações de testemunhas souberam que em uma conversa com um dos indígenas que estava no local, o suspeito, Rusimar Caceres, disse que por volta das 21h foi até a casa de um vizinho e avisou que a esposa estava passando mal.

Buscando ajudar o vizinho foi até a casa do casal, e ao chegar, viu que a boca da vítima estava espumando, então avisou a Liderança da Aldeia, Sr. Valdemir Caceres, o qual acionou o plantão do SESAI.

O suspeito foi encontrado e detido, foi conduzido até a Depac de Dourados onde foi autuado em flagrante pelo feminicídio.

Segundo informações do site Dourados News quando Rusimar foi questionado disse que morava com a vítima há um mês, disse que saiu para trabalhar e quando retornou encontrou Neuza bebendo com homem identificado como Lelo.

Ele alega que estava cansado e por isso jantou e foi se deitar, mas momentos depois, conforme depoimento do suspeito, ouviu um grito de socorro e quando chegou, encontrou Neusa caída.